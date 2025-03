Bagno di folla per la Carovana Uil a Foligno, Bombardieri: “Troppi fantasmi in giro che non hanno diritti”

“Sensibilizzare l’opinione pubblica, parlando con le persone raccontando la vita dei nostri ragazzi”. Questo il senso dell’iniziativa nazionale della Uil, la Carovana ‘No ai lavoratori fantasma’ che ha fatto tappa a Foligno e che si concluderà domani, alle parole del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. Bombardieri è intervenuto nel panel ‘I rischi dell’isolamento – la desertificazione rende incerto il futuro dei giovani e delle imprese’, insieme all’assessore regionale Francesco De Rebotti, il direttore generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli e il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari.

“Ci sono fantasmi in giro, molti non li vedono, non li vedono le banche quando vanno a prendere un mutuo, non li vedono chi vende le automobili perché non gli fanno le rate, sono i ragazzi che hanno un lavoro precario, chi lavora in part time, chi fa lavoro nero, sono i ragazzi che guadagnano poco, sono i nostri figli, i nostri nipoti, che non riescono ad entrare nel mercato del lavoro e che non riescono ad avere una vita dignitosa e un futuro dignitoso”, ha detto Bombardieri.

Nel panel non è mancato il dibattito sul tema della Manovra della Regione Umbria, con l’assessore De Rebotti che ha evidenziato come sia necessario “scongiurare il rischio della crescita delle aliquote. I sindacati dovevano essere chiamati prima. Stamattina è iniziata una stagione di appuntamenti di confronto con le istituzioni per dettare una linea guida per modulare la manovra pensata. Ho bisogno che ci sia compattezza e condivisione che possa farci parlare come una voce unica. L’isolamento che in precedenza poteva essere una difesa per la nostra regione, oggi non è più sostenibile, questo è un limite per l’Umbria. Deve essere sostenuto un percorso di sviluppo e condivisione delle infrastrutture”. Duro l’intervento del segretario Molinari che ha stigmatizzato la mancanza di partecipazione sulla Manovra e sul tema dell’isolamento: “L’Umbria, a livello infrastrutturale, sta messa male, abbiamo un problema. Il problema principale è di comunicazione. Ho pensato questo panel perché la mia idea di ricostruire l’Umbria è di rimettere insieme le parti. La scelta della Uil di scendere in piazza va nel senso di voler ricostruire l’Umbria”. Simone Cascioli, direttore di Confindustria Umbria, ha detto: “Alla politica si chiede di poter fare delle scelte, noi dobbiamo costruire gli strumenti per indirizzare. Usciamo dall’utopia da Convegno iniziamo a pensare a sfruttare le possibilità che abbiamo”.

La mattinata si è era aperta con il saluto della presidente della Regione Stefania Proietti e del sindaco Stefano Zuccarini. Quindi i panel su ‘La voce dei giovani – tra difficoltà e paura del futuro’, la ‘La Uil al servizio delle persone’, ‘Il precariato nel pubblico impiego – verso il rinnovo Rsu’.

Il secondo giorno – Il secondo giorno si comincia alle 10 con il panel dal titolo ‘Le micro imprese e l’artigianato – alla prova della crescita tra rappresentanza complessa e precariato’. Ci saranno Vera Buonomo, segretario confederale Uil nazionale, Daniela Piras, segretaria generale nazionale Uiltec, Mauro Franceschini, presidente Confartigianato Umbria, Roberto Giannangeli, direttore Una Umbria e Federico Fiorucci, vicedirettore Confcommercio Umbria. Si prosegue alle 11.30 con il dibattito ‘Precariato e lavoro meno sicuro – l’impatto dell’impiego instabile sulla salute, la sicurezza e la parità di genere’. Gli ospiti saranno: Ivana Veronese, segretaria confederale Uil nazionale, Vito Panzanella, segretario generale nazionale Feneal Uil, Alessandra Ligi, direttore regionale Inail, Andrea Benedetti, direttore regionale Itl e Federico Gori, presidente Anci Umbria. Ultimo panel della giornata quello delle 15.30: ‘Previdenza e pensione giovani – quale futuro per chi vive nell’instabilità?’. Partecipano Santo Biondo, segretario confederale Uil Nazionale, Enrica Mammucari, segretaria generale nazionale Uila e Lore Stefano, vicedirettore regionale Inps. Conclusioni poi affidate a Maurizio Molinari, segretario generale Uil Umbria e a Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil nazionale.