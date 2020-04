Coronavirus, l ‘Umbria è la regione con il tasso di mortalità più basso. Foligno è la città con meno contagi.

Finora in Umbria abbiamo avuto 44 decessi da coronavirus. Città di Castello è la città dove si sono registrati il maggior numero di vittime. Quarantaquattro morti, per una Regione piccola come la nostra, sono motivo di grande dolore e sofferenza per tutta la comunità. Nelle nostre città e paesi la gente si conosce, c ‘ è un rapporto di vicinato forte e ogni persona che se ne va è una perdita per tutti. Non contano tanto i numeri piuttosto il venir meno di una generazione che ha dato molto per la stessa comunità. Eppure l’Umbria è la Regione dove il coronavirus fa meno vittime. Tra le regioni italiane, il cuore verde d’Italia è l’ultima in classifica con il 3,4% dei decessi sul totale di coloro che hanno contratto il Covid-19. La Regione con il tasso di mortalità più alto è naturalmente la Lombardia con il 17,6% ma al secondo posto c ‘ è una Regione , dalle dimensioni simili alle nostre , che gli umbri conoscono bene, le Marche. Ebbene i nostri vicini hanno raggiunto un tasso di mortalità sui contagi del 13,2%. Più avanti approfondiremo alcune ragioni che molto probabilmente hanno aiutato l ‘Umbria ad affrontare con maggiore serenità, rispetto alle altre regioni, questa emergenza sanitaria. Certo è che la scelta , fatta negli anni, di investire sulla sanità esclusivamente pubblica si è dimostrata fondamentale sia in termini di qualità dei servizi che di accessibilità universale. Non a caso la Toscana , altra Regione a forte trazione pubblica, registra un dato molto buone: 5,4% . Città di Castello è la città con la situazione più difficile, non solo è quella con il più alto numero di morti ma anche con il numero maggiore di casi positivi. Dopo Città di Castello abbiamo Orvieto (altra situazione complicata) e Gubbio, con Perugia, Corciano e Umbertide subito dopo. Naturalmente stiamo parlando delle città maggiori perchè segnali allarmanti arrivano dai piccoli comuni: Porano, Giove, Castel Giorgio, Preci, Costacciaro, Castel Viscardo, Torgiano. Foligno è tra le città più grandi dell’Umbria quella messa meglio. Pochi casi positivi ,meno di una persona ogni mille residenti risulta affetta da coronavirus. Bene anche Spoleto, Assisi e Terni.