Escort risultata affetta da Coronavirus a Foligno. Indagine sui contatti avuti.

È una escort peruviana l’ultimo positivo registrato in Umbria. Era rientrata a Foligno dalla Sicilia, dopo aver passato una quindicina di giorni a Modica ( Ragusa) a ricevere clienti in un monolocale. Poi è tornata a Foligno quando ha accusato forti dolori di pancia e si è recata all’ospedale San Giovanni Battista. In fase di triage , dopo aver fatto il tampone, è risultata positiva. È stata subito trasferita a Perugia nel reparto di malattie infettive. Ora il compito più delicato è proprio quello di ricostruire i movimenti della donna, i mezzi utilizzati e la rete dei clienti sul territorio. I sanitari , che hanno naturalmente avvertito i colleghi di Ragusa, stanno cercando di capire se la peruviana ha avuto prestazioni a Foligno e quanto tempo è passato, prima di recarsi al pronto soccorso, dal suo arrivo in città. Da una prima ricostruzione sembra che abbia preso un treno da Catania fino a Foligno . Molto probabilmente alla stazione di Foligno c’era qualcuno ad aspettarla. Potrebbero essere , per adesso, una decina di folignati chiamati per sottoporsi al tampone avendo avuti contatti con la escort.