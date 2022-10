Foligno, blitz antidroga dei carabinieri: sequestrato 1 chilo di cocaina e più di 33 mila euro. Due arresti

E’ stato un vero e proprio blitz quello dei Carabinieri in un’abitazione di Foligno contro lo spaccio di droga. Un’operazione che ha consentito di sequestrare oltre un chilo di cocaina e 33.450 euro in contanti, un bilancio consistente sia per la quantità di droga sequestrata sia per la quantità di contante trovato. Due elementi che rivelano l’importanza del blitz e la statura dei pusher arrestati. Si tratta di due persone trovate nell’abitazione al momento dell’irruzione dei militari dell’Arma: uno dei due arrestati è residente in Lombardia. Altro elemento che fa pensare ad un giro di droga molto vasto. Secondo i Carabinieri nell’abitazione di Foligno stava avvenendo uno scambio di droga, uno era il venditore e l’altro l’acquirente. Anche per questo motivo probabilmente si spiega la presenza dei 33.450 euro trovati e sequestrati. I militari hanno, inoltre, sequestrato gli smartphone dei due arrestati dai quali sperano di ricavare numeri e riferimenti utili per il proseguo delle indagini. Non si escludono ulteriori sviluppi.