Foligno, donna denuncia di essere stata aggredita dal farmacista: indagano i carabinieri

Racconta di essere stata aggredita e colpita da un farmacista della immediata periferia di Foligno e di essere pronta a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto. Una donna, 36enne, tunisina, mamma di quattro figli, integrata da anni con la città, afferma di essere stata insultata e colpita con uno schiaffo per un futile motivo. A conferma delle accuse, assicura di avere un video che è stato consegnato ai carabinieri. Subito dopo, spiega, si sarebbe recata al Pronto soccorso dell’ospedale di Foligno per sottoporsi alle cure. La vicenda però non finisce qui. Il marito della donna, infatti, avrebbe raggiunto subito dopo la farmacia con il titolare in possesso di una pistola, forse un giocattolo. Saranno adesso i militari dell’Arma a indagare su quanto raccontato dalla trentaseienne e a cercare riscontri utili all’indagine. Per ora c’è il suo drammatico racconto. Manca naturalmente quello del farmacista che spiegherà le sue ragioni agli investigatori. Versioni probabilmente diverse sulla ricostruzione dei fatti. Competerà ai carabinieri fare chiarezza sull’episodio e stabilire eventuali responsabilità.

Foto di archivio