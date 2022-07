Foligno, drammatico incidente stradale: muore trentenne. Sbanda con l’auto e si schianta contro il muro

Drammatico incidente stradale questa mattina, giovedì 14 luglio, all’innesto della statale 75 Centrale umbra e la Flaminia, a Foligno. Un giovane di circa 30 anni è morto dopo aver perso il controllo della vettura a ridosso di una curva finendo – almeno così sembra in base a una prima ricostruzione – contro un muro. E’ successo nel sottopassaggio che collega la statale Flaminia con la Centrale umbra. Il trentenne, dopo il violento impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto. E’ morto sul colpo, con i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno e la polizia stradale. Il traffico sulla 75 è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto anche il personale dell’Anas.