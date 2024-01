Foligno, presi i ladri della lavanderia automatica: subito processati e condannati

Una donna di 32 anni e un uomo di 36, entrambi italiani, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Foligno mentre stavano tentando di rubare in una lavanderia automatica della città. L’uomo, una volta dentro al locale, ha tentato di aprire il cambiamonete mentre la donna faceva da palo. A rovinare il piano dei due sono stati i militari dell’Arma che sono giunti sul posto trovando i due in possesso di due chiavi ed una torcia che sono risultate essere state asportate all’interno della lavanderia. Ad inchiodare i presunti ladri anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I due sono stati arrestati in flagranza di reato. Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Spoleto ha condannato a 2 anni e 8 mesi l’uomo senza pena sospesa mentre la donna a 10 mesi di reclusione con pena sospesa.