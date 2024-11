Foligno Rugby ok contro la Ternana, l’allenatore: “Seconda vittoria in casa ci spinge verso campionato interessante”

I Falchetti del Foligno Rugby portano a casa la vittoria contro la Ternana, in un match col sapore del derby e in cui la squadra di casa ha messo in campo tutta la determinazione necessaria per portare a casa l’intera posta in gioco. Match che si conclude con il punteggio di 33 a 21 e che vede Foligno imporsi per la maggior parte della partita sulla ternana mostrandosi superiore sia sulle fasi da mischia sia sulla conquista territoriale.

“Abbiamo giocato un primo tempo interessante, con la squadra ordinata e dall’ottima tecnica. Nel secondo tempo – spiega l’allenatore Daniel Insaurralde – abbiamo perso di intensità, pur non pregiudicando la buona prestazione complessiva. Sono contento dell’andamento e della vittoria, la seconda in casa e la seconda sulle tre partite disputate, ci fa dire che sarà un campionato nel quale potremo dire la nostra. Senza dubbio siamo una squadra in crescita, che ha da lavorare, ma ci sono tutti gli strumenti per farlo”.

Si chiude al meglio quindi la domenica dei falchi che portano a casa un bottino di quattro punti che fanno ben sperare per il proseguito del campionato.

Grande giornata di mini Rugby, quella di domenica, impegnato a Città di castello per il Torneo nazionale del Tartufo. Un momento di sport importante, che ha permesso ai folignati di confrontarsi con squadre provenienti anche da altre regioni, in una esperienza di confronto e di crescita.