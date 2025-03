Foligno, smantellato traffico di droga: in carcere tre tunisini. Sequestrata eroina e cocaina

Tre tunisini sono stati arrestati a Foligno dalla polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un blitz che ha smantellato un’attività di spaccio molto importante e articolata su tutto il territorio. I tre, un 30enne, un 32enne e un 33enne, avevano messo in piedi un vero e proprio network per soddisfare la domanda di numerosi clienti. Si è trattata di un’attività investigativa molto scrupolosa e minuziosa, con riscontri puntuali sull’attività di spaccio e raccolta di testimonianze dettagliate. Dalle indagini è emerso che il 30enne aveva la responsabilità di gestire i contatti telefonici con i clienti, mentre gli altri due si occupavano del confezionamento e della vendita diretta della droga. Durante l’operazione, i poliziotti hanno effettuato diversi sequestri: due etti di eroina e cinquanta grammi di cocaina. Il cerchio si è chiuso con l’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto, che ha portato in carcere i tre tunisini. Si tratta di spacciatori già noti alle forze dell’ordine. Durante le perquisizioni, gli agenti del Commissariato di Foligno hanno rinvenuto ulteriori sostanze stupefacenti, cocaina e hashish. Inoltre, sono stati trovati 4.000 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio e materiali utilizzati per il confezionamento delle dosi.