Incontro online su “Il Giro d’Italia a Perugia nella comunità e nella sfida dei valori”

Martedì 18 maggio, da Perugia, in attesa della partenza della 11esima tappa del Giro da piazza IV Novembre, istituzioni, operatori, campioni e personalità del mondo dello sport e del ciclismo in particolare si confronteranno sul significato de “Il Giro d’Italia a Perugia nella comunità e nella sfida dei valori”. L’incontro sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 16 online sulla Pagina Facebook del Comune di Perugia e su Tef Channel, canale 12 del digitale terrestre.

A coordinare gli interventi sarà il giornalista Leonardo Malà.

Dopo i saluti istituzionali da parte degli assessori allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, e di Foligno, Decio Barili, della presidente della Giunta regionale Donatella Tesei, e dell’assessore regionale allo sport e al turismo Paola Agabiti, del presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi, del presidente Coni Umbria Ignozza, del presidente Federciclismo Umbria Massimo Alunni, del presidente Aci Umbria Ruggero Campi, sarà ricordata la tappa perugina del Giro del 1995, ma si parlerà anche del ciclismo come veicolo di opportunità e valori per i giovani e strumento di crescita collettiva e promozione socioeconomica del territorio. Molte le personalità che contribuiranno al confronto su questi temi. Dagli ex Sindaci di Perugia Mario Valentini e Gianfranco Maddoli al campione Mario Cipollini, vincitore della tappa Perugia – Terni del 1995, da Gino Goti, giornalista e direttore del periodico Passione bicicletta, che in occasione di quel passaggio del Giro a Perugia, riunì i protagonisti della kermesse alla cantina Lungarotti di Torgiano, a Luca Panichi e Marco Scarponi, fratello del campione di ciclismo Michele Scarponi, scomparso nel 2017 a causa di un incidente mentre si allenava sulla sua bici. Tra gli altri protagonisti anche Vincenzo Nibali, vincitore di due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta, Davide Cassani C. T. della Nazionale italiana maschile e Gianni Bugno, due volte Campione del mondo e vincitore di un Giro d’Italia.

A conclusione, interverranno anche il Sindaco della Città di Perugia Andrea Romizi e il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e Mauro Vegni, Presidente Rcs e Direttore del Giro d’Italia.

Sempre martedì 18 e, naturalmente, mercoledì 19, giorno della tappa Perugia-Montalcino, i principali monumenti della città -la Fontana Maggiore, la Torre degli Sciri, l’Orologio di Palazzo dei Priori, il Grifo e il Leone all’interno dell’atrio del Palazzo comunale e le fontane di piazza Italia e piazza Vittorio Veneto- si illumineranno di rosa per dare il benvenuto ai campioni e allo staff del Giro d’Italia.

Questo il programma completo dell’incontro online “Il Giro d’Italia a Perugia nella comunità e nella sfida dei valori”

Saluti istituzionali:

Clara Pastorelli | Assessore allo Sport Comune di Perugia

“Sport e promozione sociale e turistica, un binomio imprescindibile a Perugia”

Decio Barili | Assessore allo Sport Comune di Foligno

“Il ciclismo energia di comunità”

Donatella Tesei | Presidente Regione Umbria

“Il ciclismo movimento di popolo nella Regione”

Domenico Ignozza | Presidente Coni Comitato regionale Umbria

“Lo sport come strumento di crescita dei giovani con l’esempio dei campioni”

Massimo Alunni | Presidente Federciclismo Comitato regionale Umbria

“Il ruolo della Federazione per il futuro dei giovani a due ruote”

Ruggero Campi | Presidente Aci Perugia

“Lo sport delle due ruote protagoniste di emozioni e civiltà”

Nilo Arcudi | Presidente Consiglio Comunale di Perugia

“Il ciclismo a Perugia identità collettiva”

La memoria del ’95

Gianfranco Maddoli | “Significato e valore del Giro per Perugia nel ’95”

Gino Goti |” I protagonisti della storia del Giro d’Italia con Lungarotti nel ’95”

Mario Cipollini | “La vittoria della tappa Perugia Terni nel ’95”

Il Ciclismo tra memoria, gioia agonistica e valore della persona

Luciano Bracarda | “il Gp di Pretola memoria del ciclismo dei giovani a Perugia”

Leonardo Malà | “Gocce di memoria fra i professionisti umbri”

Paolo Alberati, Fred Morini, Gianluca Brugnami, Fortunato Baliani, Massimiliano Gentili, Giancarlo Montedori, Mauro Angelucci, Edoardo Rocchi ….ricordando Francesco Cesarini e Carlo Brugnami” (Eros Capecchi e Salvatore Puccio)

Luca Panichi | “La partenza del ’95, una ripartenza della vita”

Marco Scarponi | “Le imprese di Michele Scarponi, il ciclismo dal volto umano, la Sicurezza Stradale”

Vincenzo Nibali, Ciclista professionista, vincitore di due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta | “Michele Scarponi, i suoi valori e la Sicurezza stradale”

Davide Cassani C. T. Nazionale italiana maschile | “Il ruolo dei professionisti per i giovani, il futuro del ciclismo, il rispetto dei valori”

Gianni Bugno Ex ciclista professionista, due volte Campione del mondo e vincitore di un Giro d’Italia | “Le regole Uci e nazionali per la sicurezza degli atleti”

La bicicletta, strumento di crescita collettiva e promozione socioeconomica del territorio

Marco Scarponi | “La strada è di tutti a partire dal più fragile”

Paolo Festi Fiab pedala Perugia | “Idee e progetti per la mobilità alternativa, un osservatorio su Perugia”

Nadia Belia Commercianti Perusia Futura | “Il ciclismo a braccetto con il commercio e il turismo”

Margherita Scoccia Assessore Urbanistica Perugia – Otello Numerini | Assessore Mobilità e Ambiente | “Le proposte del Comune di Perugia sui temi della mobilità sostenibile e sulle zone 30”

Franco Asciutti Panathlon Perugia | “Il Giro d’Italia, un’opportunità collettiva”

Dal Giro d’Italia in moto intervengono:

Antonello Brughini

Marco Saligari

Conclusioni:

Mauro Vegni | Presidente Rcs e Direttore del Giro d Italia

Stefano Zuccarini | Sindaco Foligno

Andrea Romizi | Sindaco Perugia