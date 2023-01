L’UC Foligno sul tetto d’Italia con Mattia Proietti Gagliardoni

Mattia Proietti Gagliardoni regala all’UC Foligno una giornata storica e, soprattutto, una splendente maglia tricolore. Domenica 29 gennaio l’Allievo di II anno assisano si è infatti laureato campione italiano di categoria di Ciclocross, imponendosi da assoluto padrone sul tracciato veneto di Castello Roganzuolo. Il peso del pronostico non si è fatto minimamente sentire sulle spalle del classe 2007 di Santa Maria degli Angeli, presentatosi all’appuntamento clou di stagione da numero 1 del ranking nazionale e forte di 13 successi all’attivo. Condotta di gara e atteggiamento sono infatti risultati perfetti sin dallo sparo del via, nonostante un circuito dal fondo asciutto ma da prendere con le pinze sul piano tecnico. La partenza dai blocchi è stata decisa ma guardinga, col talento nerazzurro molto attento nel presidiare le primissime posizioni lungo il primo e insidioso passaggio sul declivio del Castello Roganzuolo. Già nella seconda metà della tornata inaugurale Proietti Gagliardoni ha tuttavia iniziato ad aprire il gas con decisione, isolandosi al comando col friulano Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja). Anche quest’ultimo non ha potuto far altro però che alzare bandiera bianca una volta transitati sulla retta d’arrivo in asfalto, tutta a salire, dove il campioncino umbro ha staccato di forza il rivale con una bruciante progressione da seduto. Da quel momento in poi il battistrada ha dato il via al suo personale monologo, andando a scavare metro dopo metro un gap prossimo al minuto pieno rispetto a tutti gli inseguitori. Proietti Gagliardoni ha quindi tagliato il traguardo quasi in parata, con tutta l’emozione di chi ha saputo coronare in maniera magistrale un’annata dominata dalla prima fino all’ultimissima pedalata. A completare un podio di pregevolissima qualità il valdostano Mattia Agostinacchio (Guerciotti Development Team) e lo stesso Fabbro, distanziati rispettivamente di 50’’ e 58’’.

Momenti memorabili per Proietti Gagliardoni ma anche per tutta l’UC Foligno, che mette così in bacheca per la prima volta nella sua storia un titolo italiano. Titolo che porta fortemente impresso il marchio di una società brava a scommettere e a puntare su una disciplina come il Ciclocross, sempre ponendo al centro del proprio progetto i ragazzi e le loro attitudini. E i risultati in tal senso non sono mancati da parte di tutti i componenti nel gruppo, in virtù anche dei piazzamenti ottenuti nella rassegna tricolore dall’Allievo di II anno Giacomo Serangeli (7°) e dall’Allievo di I anno Lorenzo Scocciolini (23°). Festa grande quindi a Foligno per una realtà che, negli ultimi due anni, ha contribuito ad alzare oltremodo l’asticella di tutto il movimento ciclistico umbro.