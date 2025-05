Un bambino su 14 soffre di disturbi del linguaggio: confronto tra esperti a Foligno

Un bambino su 14, pari al 7,6% della popolazione nazionale, presenta un Disturbo Primario di Linguaggio (DPL). Per questo, è fondamentale aggiornare le competenze dei professionisti sulle modalità di presa in carico dei bambini con questa caratteristica. Di questo si è parlato venerdì scorso a Foligno, presso la sala Michele Faloci Pulignani di palazzo Trinci, durante una giornata di formazione promossa dalla commissione di Albo dei Logopedisti dell’ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP) di Perugia e Terni.

Oltre 120 i logopedisti, arrivati da tutta Italia, che hanno partecipato al corso: “La presa in carico riabilitativa di bambini con severe difficoltà di linguaggio attraverso raccomandazioni e evidenze inter-nazionali: dalla valutazione bilingue a una proposta di intervento per monolingue”.

La giornata formativa ha visto come relatore il dottor Gianmatteo Farabolini, logopedista e assegnista di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in questo ambito. Durante il corso, i partecipanti hanno acquisito nuove competenze sul programma “Best – Building Early Sentences Therapy”, un modello d’intervento altamente efficace per supportare i bambini con difficoltà linguistiche.

L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali di Lorenzo Schiarea e Federica Piermarini, rispettivamente, assessore comunale alle politiche sociali, politiche familiari, politiche per la disabilità e Welfare e consigliera comunale di Foligno, e di Federico Pompei, presidente dell’ordine TSRM PSTRP di Perugia e Terni.

La Commissione Albo dei Logopedisti ha voluto offrire ai professionisti un’opportunità concreta di crescita e aggiornamento, rafforzando il loro ruolo nel supporto ai bambini con disturbi del linguaggio. Una giornata di apprendimento e confronto che ha arricchito il bagaglio professionale dei partecipanti.