Scontro fra moto e auto: muore Domenico Merli di Foligno. Il centauro folignate deceduto a Pieve Torina

Un’altra domenica di lutto con un motociclista umbro rimasto vittima di un incidente stradale. Domenico Merli, 62 anni, folignate, è deceduto questa mattina, primo giugno, in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 209, a Pieve Torina (Marche), ai confini con l’Umbria. Il sessantaduenne è rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua moto e un’auto. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, si è verificato all’altezza del bivio che conduce alla frazione Appennino. Il centauro folignate è stato sbalzato violentemente a terra ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Si tratta del secondo incidente in due giorni nello stesso luogo. Ieri a Visso, ai confini con il comune di Preci, è stato un 70enne motociclista di Ravenna a perdere la vita dopo essere stato scaraventato in una scarpata perdendo il controllo della sua moto. Soprattutto nei weekend, la strada che dalla Valnerina (Umbria) conduce a Muccia (Marche) si trasforma in percorso motociclistico molto pericoloso. Numerose le vittime e i feriti, incidenti a volte dovuti all’alta velocità. Sulla morte di Domenico Merli, agente di commercio, indagano i militari dell’Arma.