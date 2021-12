Trevi diventa la Città del Natale: mercoledì l’accensione delle luminarie

Il Comune di Trevi e Menti Associate organizzano il Natale della città con la collaborazione de I Ragazzi del Musical: quest’anno Trevi si trasformerà in una vera e propria “Città del Natale”. Tantissimi gli eventi, gli stand e gli allestimenti che vi faranno vivere la magia di questo periodo in tutte le vie del Centro Storico. L’8 dicembre la città si illumina con l’accensione delle luminarie e da quel giorno in poi sarà come passeggiare per le vie della Lapponia: luci, comete, elfi, fiabe, dolci, prodotti tipici e genuini, tutto questo e molto altro vi aspetta a Trevi.

Il parco di Villa Fabri si trasformerà in un vero e proprio Villaggio di Natale con tanto di Casa di Babbo Natale e Fabbrica degli Elfi. All’interno della Villa un percorso ispirato al mondo Disney vi trasporterà tra le fiabe più belle. Sarà presente lo stand Candy Land per la vendita degli immancabili dolci natalizi e una postazione per foto ricordo. Il percorso itinerante organizzato e realizzato da I Ragazzi del Musical prevede anche alcune attività ludiche molto divertenti come il Tiro al Bersaglio, il Tiro al Barattolo, il Mini Golf, e il Mini Basket e si potrà partecipare nelle giornate del 8, 11, 12,18, 19, 26 dicembre e del 1,2 e 6 gennaio dalle ore 16:00 alle 18:00.

Tantissimi gli eventi organizzati da Menti Associate e dal Complesso Museale di San Francesco, infatti il Museo si addobba a festa e presenta un palinsesto ricchissimo, con tante occasioni divertenti per i più piccoli e per tutta la famiglia. Ci saranno degustazioni mirate alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti locali. Protagonista assoluto sarà l’Olio EVO delle aziende trevane. Con il Frantoio Gaudenzi si affronterà il tema della Biodiversità Umbra e dell’importanza degli Oli D.O.P., l’Azienda Agricola Zappelli Cardarelli con l’evento “Le Donne e L’Ulivo” ospiterà le custodi della tradizione trevana che ci racconteranno aneddoti e vicende della raccolta dell’oliva. L’Azienda Olivicola Antonio Gaudenzi e Annalisa Gaudenzi proporrà una degustazione di Olio Extravergine Biologico e nella giornata saranno organizzate visite guidate incentrate sul Museo della Civiltà dell’Ulivo. Oltre all’olio durante il mese di dicembre si potrà degustare anche il Vino Rosso IGT e il Trebbiano Spoletino con l’Azienda Agricola De Conti e i dolci tipici della tradizione trevana grazie al Forno Verzari. Nel programma è prevista anche la Caccia al Tartufo grazie alla collaborazione con la Tenuta di San Pietro a Pettine.

Per i più piccoli verranno proposti Workshop Interattivi, la lettura delle filastrocche natalizie, laboratori per la realizzazione delle palline di Natale, dei personaggi del presepe e della calza della befana grazie alla collaborazione de I Ragazzi del Musical, laboratori di stampa ed incisione e i giochi natalizi per tutta la famiglia come l’Archeotombola, il Gioco dell’Oca Vivente e “Alla Scoperta dei Giochi di Legno al Museo”, giochi del passato realizzati dall’azienda Il Pianeta delle Idee.

Sarà anche possibile partecipare a visite guidate teatralizzate in giro per il Centro Storico e assistere ad un fantastico Spettacolo di Burattini grazie all’Ass.ne Vo.La di Trevi.

Questo ricchissimo programma Natalizio si concluderà il 6 Gennaio con la caccia al tesoro “Il Museo Incantato e i Tesori della Befana”. L’intero programma è consultabile sul sito www.museitrevi.it.

L’Ass.ne VO.LA Trevi realizzerà lo storico Presepe presso il portico del Mostaccio e allestirà, sotto i portici del Palazzo Comunale, una mostra fotografica delle Natività ispirate ad opere d’arte del territorio realizzate nei sei anni di attività dell’associazione nel centro storico. Insieme alla A.S.D. Trevi Volley verrà collocata la cometa luminosa sulle mura urbiche in prossimità della chiesetta di Santa Reparata.

La Biblioteca Comunale dedica un’intera giornata ai bambini con “Un Favoloso Natale in Biblioteca!” a cura di Soc. Coop e Sistema Museo. Il 14 Dicembre alle ore 16:30 si svolgerà una lettura di albi illustrati e laboratorio creativo a tema natalizio per bambini e bambine da 0-6 anni. L’incontro è gratuito e fa parte del programma “Nati Per Leggere” (prenotazione obbligatoria al 3291066722).

Nella Chiesa di San Francesco il 17 dicembre verrà consegnato il premio Volontario dell’Anno e sezione scuola “Dare una Mano Colora la Vita”. Immancabile il Mercatino di Natale, il 19 dicembre verrà allestita in Piazza Mazzini l’esposizione dedicata ai prodotti locali e alle aziende del territorio, saranno protagoniste le eccellenze trevane e il Mercatino Artigianale.

La Pro Trevi con la collaborazione del Comune di Trevi organizzerà il Concerto di Capodanno, il primo gennaio alle ore 17:00, con l’Orchestra Giovanile dell’AGIMUS di Perugia diretta dal Maestro Salvatore Silvestro presso il Teatro Clitunno.

Insomma quest’anno a Trevi sarà un Natale magico tutto da scoprire. Venite a stupirvi nella Città del Natale, vi aspettiamo.

Per conoscere tutto il programma è possibile richiedere informazioni a servizioturistico@ mentiassociate.com o chiamare il numero 3470796571

L’intero programma è disponibile sul sito www.treviturismo.it

In foto Bernardino Sperandio Sindaco di Trevi, Rossana Raguseo Direttrice di Menti Associate per gestione Musei Trevi e Simone Cerquiglini Archeologo e Social Media Manager & Graphic Designer Menti Associate per Musei Trevi