Valtopina, tutto pronto per la 39esima Mostra Mercato del Tartufo

VALTOPINA – Torna l’appuntamento col gusto a Valtopina con la 39esima edizione della Mostra mercato del tartufo, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre. Organizzata in collaborazione con il Gal Valle Umbra e Sibillini, la tradizionale manifestazione metterà in vetrina i prodotti di eccellenza del territorio, primo su tutti il tartufo, ma anche l’olio extra vergine d’oliva e il vino, a cui faranno da contorno tante attività collaterali. Il programma, ricco di iniziative, è stato presentato lunedì 18 novembre a Perugia alla presenza del sindaco di Valtopina Lodovico Baldini, del vicepresidente della Provincia di Perugia Sandro Pasquali e del consigliere comunale di Valtopina Vittorio Vetturani. “In questi anni – ha dichiarato Baldini – siamo riusciti a ritagliarci un ruolo importante nel mondo del tartufo, che identifica la nostra regione. Cerchiamo di difendere questa posizione conquistata con fatica, impegnandoci ogni anno di più nel realizzare eventi che contribuiscono a rendere conosciuto il territorio”. Una due giorni animata da mostre, degustazioni, spettacoli ed esibizioni per bambini, con circa cinquanta stand che esporranno la pregiata trifola e altri prodotti di filiera corta. “La novità di quest’anno – ha spiegato il sindaco – è che abbiamo ridotto a un solo fine settimana la manifestazione, perché abbiamo l’ambizioso progetto di introdurre la Mostra mercato del tartufo estiva”.

A caratterizzare questa edizione sarà l’importante collaborazione extraregionale ‘L’Italia a tavola’, un vero e proprio itinerario gastronomico dove verranno proposte degustazioni di prodotti tipici di varie regioni, dal Piemonte al Veneto, passando per Lombardia ed Emilia-Romagna. In particolare, la città di Verruà Savoia proporrà peperoni e bagna cauda, Zevio risotto al tastasale, Crevalcore gnocco fritto e tigelle con i ciccioli e Gardone Valtrompia polenta taragna al tartufo e spiedino bresciano. A rappresentare l’Umbria sarà Valtopina con primi piatti, frittata e bruschette al tartufo.