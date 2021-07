Cerimonia Gualdo Tadino, sei dei nove positivi non erano vaccinati. Due avevano fatto la prima dose

Su nove persone risultate positive al Covid dopo il matrimonio di Gualdo Tadino ben sei non avevano fatto nemmeno la prima dose di vaccino. E’ quanto emerge dallo screening fatto dall’Asl 1 su circa cento persone, tra invitati e dipendenti del ristorante dove si è tenuto il banchetto. Si tratta di un bilancio provvisorio in quanto molti invitati risiedono nelle Marche e in Toscana dove sono stati sottoposti al tampone molecolare e fino ad oggi non si conosce il risultato. Insomma, sei dei nove positivi – fino adesso accertati – non avevano iniziato il ciclo vaccinale , mentre due avevano fatto la prima dose e uno aveva completato il ciclo vaccinale. L’ Asl fa sapere che tutti sono in buone condizioni e si trovano in isolamento presso la propria abitazione. I risultati annunciati confermano l’importanza di vaccinarsi, anche se la protezione cresce notevolmente dopo la seconda dose. Chi è vaccinato con due dosi risulta protetto dall’infezione tra l’ 80% e il 90%, quindi c’è il rischio che un 20% dei vaccinati possano contrarre l’infezione ma sicuramente evita l’evoluzione più severa della malattia e l’ospedalizzazione.