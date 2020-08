Ex Merloni, l ‘ Umbria assente all’incontro con sindacati e istituzioni sulla vertenza JP Industries.

C’erano tutti ieri a Fabriano all’incontro per trovare una soluzione alla drammatica vertenza Indelfab ( ex Merloni). Tutti meno l’Umbria, con la Regione clamorosamente assente. C’erano i lavoratori ( 583 tra Umbria e Marche), i sindacati, i Sindaci di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Fabriano, il governo con la sottosegretaria Alessia Morani e la Regione Marche con l’assessore Loretta Bravi. Della giunta Tesei, invece, nessuno si è ricordato dell’incontro, con più di 200 famiglie umbre che rischiano di restare senza lavoro e soldi per vivere. I Sindacati hanno ribadito che non c’è e non ci sarà alcuna trattativa fino a quando non sarà ritirata la procedura di mobilità. La sottosegretaria al Mise Alessia Morani ha annunciato che entro la prima metà di settembre sarà convocato un tavolo istituzionale sulla vertenza direttamente al Ministero dello Sviluppo economico. La Morani ha anche rivelato di aver incontrato l’imprenditore Giovanni Porcarelli e di avergli chiesto di ritirare la procedura di mobilità. Richiesta , però, caduta nel vuoto. Intanto i lavoratori incassano il sostegno e la solidarietà del Vescovo della diocesi di Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara : ” la mia vicinanza agli operai che spero di incontrare al più presto”. Oggi nuova assemblea dei lavoratori a Fabriano.