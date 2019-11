Gualdo Tadino, il Comune presente al Palio dei Comuni di Montegiorgio

GUALDO TADINO – Ci sarà anche il Comune di Gualdo Tadino tra le città presenti alla XXXI edizione del Palio dei Comuni, che si disputerà domenica 10 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio.

Dopo l’ottimo terzo posto ottenuto al debutto nel 2018, la città di Gualdo Tadino sarà nuovamente presente insieme ad altri 26 comuni (Amandola, Ascoli Piceno, Assisi, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Loreto, Magliano, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Monte Urano, Montecatini, Montechiarugolo, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a mare, Santa Vittoria in Matenano, San Benedetto, Servigliano) provenienti da cinque regioni del Centro Italia (Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana) per contendersi il prestigioso Palio 2019.

Il Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii” è uno dei Grandi Premi Nazionali che fanno parte del calendario annuale dell’ippica nazionale. La gara, di corsa al trotto, si svolge su una distanza di 1600 metri e vede correre tre batterie di otto cavalli ciascuna, i cui primi quattro accedono alla finalissima di dodici concorrenti.

La particolarità di questo palio è che ogni cavallo è abbinato ad un Comune, che può ingaggiare direttamente o per sorteggio, il proprio rappresentante in pista.

Il guidatore del cavallo indossa una giubba dei colori del comune che rappresenta e contemporaneamente ritrae anche il nome e l’orgoglio di appartenenza di tanta cittadinanza, bambini, anziani e famiglie, che ogni anno si mobilitano, o come spettatori o come “attori”, per contribuire a rendere il Palio dei Comuni di Montegiorgio un appuntamento unico nel suo genere.

Il palio si svolge ogni anno a novembre e vede, ad ogni edizione, più di diecimila spettatori in tribuna. In questa edizione del 2019 per la seconda volta consecutiva sarà presente anche il Comune di Gualdo Tadino, che questa sera parteciperà con il Sindaco Massimiliano Presciutti e gli Assessori Pasquarelli e Franceschini alla Serata di Gala dove verranno abbinati ufficialmente i cavalli ad ognuna delle città in gara.

“Dopo l’esordio dell’anno scorso con un ottimo terzo posto finale conquistato – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – anche quest’anno il Comune di Gualdo Tadino parteciperà con grande piacere alla prestigiosa manifestazione del Palio dei Comuni. La presenza ad un evento così importante, che vede l’adesione di tante città provenienti da ben 5 regioni del Centro Italia, è inoltre un’occasione unica per le comunità di stare insieme e di promuoversi allo stesso tempo.

Ringrazio quindi il comitato organizzativo per il grande lavoro che mette in campo da mesi per organizzare questa ottima manifestazione, che oltre ad un momento di sport rappresenta una bella vetrina per tutti i Comuni partecipanti dal punto di vista culturale, turistico ed economico”.

Domenica 10 Novembre la magica festa del Palio dei Comuni inizierà alle 12.30 per finire in tarda serata dopo un lungo pomeriggio di sport e spettacolo ad altissimo livello.

Nella domenica del Palio, inoltre, non saranno soli i cavalli i quadrupedi più ammirati, infatti è stato creato un evento per portare al San Paolo i più bei cani della regione e oltre, si tratta del Gran Galà della Cinofilia che si svolgerà alle ore 15.

Il Palio dei Comuni di domenica 10 Novembre sarà trasmesso sul canale 220 del Satellite Sky.