Terzo caso di coronavirus a Gubbio. Si tratta di una persona giovane che non sarebbe in relazione con gli altri due casi. Fino ad oggi a Gubbio c ‘erano soltanto due donne positive. Un medico che sarebbe stato contagiato nelle Marche, e una donna incinta che sarebbe stata infetta sempre nelle Marche in zona Fano. Le loro condizioni sono per fortuna buone.