In Umbria 32 comuni su 92 non hanno una banca: 50mila persone senza uno sportello

In Umbria, a fronte di una popolazione residente di circa 850 mila abitanti sono attualmente operative 317 filiali con un rapporto abitanti/sportelli di 2.681. A pesare comunque è l’aumento del numero di comuni dove o non è mai stato presente, oppure è scomparso negli anni lo sportello di una o più agenzie, facendo risaltare il dato di ben 32 comuni su 92, e cioè il 34,8% di piazze non servite dalla banca. E’ quanto emerge dai dati elaborati dal Centro studi della Uilca nazionale Orietta Guerra. Ciò significa che sono circa 49.000 gli umbri che risiedono in territori dove non è possibile contare sulla presenza fisica delle banche. In provincia di Perugia risultano operativi 243 sportelli e sono 19 i comuni senza banche e cioè: Piegaro, Collazzone, Castel Ritaldi, Sigillo, Fratta Todina, Montone, Monte Castello di Vibio, Valtopina, Santa Maria Tiberina, Costacciaro, Cerreto di Spoleto, Paciano, Preci, Lisciano Niccone, Monteleone di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Poggiodomo. Nel complesso la popolazione interessata è di oltre 25.000 abitanti, circa il 4% della popolazione residente nella provincia di Perugia. “Addirittura, peggiore” è la situazione in provincia di Terni, dove risultano operativi 74 sportelli. Sono 13 i comuni senza banche e cioè: Montecastrilli, Stroncone, Arrone, Porano, Ferentillo, Calvi dell’Umbria, Montecchio, Monteleone d’Orvieto, Alviano, Montegabbione, Penna in Teverina, Parrano e Polino. Nel complesso la popolazione interessata è di oltre 24.000 abitanti, circa l’ 11% della popolazione residente in provincia di Terni. Secondo Luciano Marini, segretario generale Uilca Umbria, “questo trend comporta tutta una serie di problemi, che riguardano certamente il settore della banche, ma ancor più l’economia del territorio, dove si opera ormai senza conoscere in profondità le sue caratteristiche, dove si favorisce lo spopolamento dei territori marginali che rimangono privi di servizi, non solo quelli bancari, dove il costo del denaro è più elevato e sussistono rischi legati allo sviluppo dell’economia illegale, favorita dall’abbandono degli intermediari creditizi. Riteniamo invece come il sistema bancario risulti centrale e fondamentale per le prospettive di sviluppo di un territorio, l’Umbria, che sta precipitando sempre più verso le regioni meno dinamiche sotto il profilo sociale ed economico”.