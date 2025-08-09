Rugby, pubblicato il calendario della serie B: in campo Rugby Perugia e Rugby Gubbio

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato i calendari della serie A maschile, della serie A femminile e della serie B maschile per la stagione 2025/2026. Al via anche il Campionato Nazionale under 18 maschile per il titolo di Campione d’Italia juniores maschile, che prenderà il via con i barrage in programma da metà settembre.

Dalla serie B maschile saliranno in serie A – gruppo 2 otto squadre. Le prime classificate dei cinque gironi otterranno la promozione diretta, mentre le restanti tre promozioni saranno assegnate tramite i play-off, ai quali parteciperanno le seconde classificate di ciascun girone insieme alla miglior terza. La fase a gironi del campionato cadetto prenderà il via il 19 ottobre 2025 e si chiuderà il 10 maggio 2026. I play-off termineranno il 31 maggio 2026. Anche in questo caso non sono previste retrocessioni, in questo caso in Serie C.

Due sono le squadre umbre che saranno impegnati nella serie B – Rugby Perugia e Rugby Gubbio – che si troveranno ad affrontare il Rugby Lions Alto Lazio, Old Colleferro, Cus Siena, Unione Rugby Firenze, Olbia Rugby, Roma Olimpic Club 1930, Cavalieri Prato Sesto e Lione Amaranto.

Il Campionato Nazionale Under 18 sarà articolato in tre gironi da 10 squadre ciascuno, per un totale di 30 partecipanti. Le squadre che hanno preso parte ai due gironi della stagione precedente sono automaticamente ammesse, mentre le restanti saranno determinate dagli esiti della Fase di Qualificazione, in programma il 14, 21 e 28 settembre e il 5 ottobre 2025. La stagione regolare inizierà il 12 ottobre 2025 e si concluderà il 3 maggio 2026. Ai play-off per il titolo accederanno le tre prime classificate dei gironi, oltre alla migliore seconda. La finale per l’assegnazione dello Scudetto di categoria è fissata per il 31 maggio 2026.

Le ultime tre classificate di ciascun girone dovranno affrontare i barrage nel settembre 2026 per confermare la propria permanenza nella competizione nazionale.

Si inizia con i primi due baragge in programma a metà settembre.

14/09/25 ASD TIRRENO RUGBY CLUB ASD RUGBY VALDELSA 12:30 14/09/25 US RUGBY BENEVENTO ASD TERNANA RUGBY CLUB ASD 12:30

Luana Pioppi