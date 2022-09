Arrivano a Perugia da Londra e Barcellona con la droga, due turisti incappano nei controlli all’aeroporto umbro

Due turisti, una inglese e l’altro francese, sono stati trovati in possesso di involucri contenenti droga. Sono stati controllati e fermati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Perugia e dai militari della Guardia di Finanza impegnati nei controlli all’aeroporto di San Francesco. Si tratta di due controlli distinti in quanto la donna inglese è arrivata all’aeroporto umbro da Londra Stansted mentre l’uomo francese è atterrato allo scalo di San Francesco dopo essere partito da Barcellona. A scoprire la sostanza stupefacente è stato il cane della Guardi di Finanza che ha mirato con determinazione i bagli dei due passeggeri. A quel punto sono scattati i controlli e sono stati aperti i bagagli: all’interno c’erano due involucri in plastica con modesti quantitativi di sostanza stupefacente.