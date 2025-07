Assolto il giudice Umberto Rana e i commercialisti perugini: “Il fatto non sussiste”

Tutti assolti: è la sentenza del Tribunale di Firenze sulla vicenda che ha fatto molto chiasso a Perugia e che ha coinvolto numerosi commercialisti perugini e l’ex presidente della Sezione fallimentare del capoluogo umbro, il giudice Umberto Rana. Una sentenza netta: “Il fatto non sussiste”. Hanno avuto ragione i difensori degli indagati: Francesco Falcinelli, Alessandro Cannevale, Franco Matarangelo, Katia Mambrucchi, Francesco Maresca, Francesco Crisi. Una sentenza che restituisce giustizia al giudice Rana, costretto a lasciare il Tribunale di Perugia per assumere un nuovo incarico in quello di Macerata. Una assoluzione con formula piena che elimina ogni ombra su un giudice e dei professionisti molto conosciuti e stimati in città.