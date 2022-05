Cade con la moto nella galleria della Contessa: 51enne ricoverato in rianimazione a Branca

E’ caduto nel pomeriggio di ieri con la propria moto all’interno della galleria della Contessa e ora si trova in rianimazione all’Ospedale di Branca. Un 51enne, originario di Cagli, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Portato in codice rosso all’Ospedale, dopo le prime cure da parte dei medici del Pronto soccorso, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Per fortuna nell’incidente non è rimasto coinvolto nessuno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia.