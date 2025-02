Camper distrutto dal fuoco: gravi genitori e bimba. Papà trasferito all’ospedale di Pisa, bimba al Mayer

Sono gravi le condizioni della famiglia rimasta gravemente ustionata nell’incendio di questa mattina di un camper a Valsorda, nel comun di Gualdo Tadino. Il papà e la bimba di tre anni, dopo le prime cure prestate dai sanitari dl Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, sono stati trasferiti in altri nosocomi della Toscana. Il papà, 44 anni, è stato potato all’ospedale di Pisa. La bimba, tre anni, è stata invece trasferita all’ospedale Mayer di Firenze. La mamma, 42 anni, è ricoverata invece all’ospedale di Perugia. Con loro c’era anche un’altra figlia più grande rimasta fortunatamente illesa. Si tratta di una famiglia di Loreto (Ancona) arrivata in Umbria, insieme ad altri amici, in villeggiatura. Il camper è stato completamente distrutto dalle fiamme. I tre sono stati portati dal 118 all’ospedale di Perugia in codice rosso.