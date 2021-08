Carabinieri di Perugia: una denuncia per violazione della legge sull’immigrazione

Nel corso della nottata i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia hanno deferito in stato di libertà, per violazione della legge sull’immigrazione un cittadino albanese di 38 anni, domiciliato a Perugia e già noto alle forze dell’ordine. Nella circostanza i militari operanti impiegati nel normale servizio di pronto intervento nel capoluogo perugino e notata un’autovettura ferma, apparentemente senza motivo sulla pubblica via, con a bordo due soggetti stranieri, hanno proceduto al controllo e all’identificazione degli occupanti.

Dai successivi accertamenti, il 38enne, è risultato inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso, dal Questore di Perugia, in data 15 luglio u.s. e, pertanto, segnalato all’Autorità Giudiziaria.