Cascia, fabbricato costruito su area soggetta a uso civico: quattro persone nei guai

Quattro residenti di Cascia sono stati denunciati dai carabinieri forestali per una serie di reati che vanno dall’abuso edilizio al falso ideologico, fino alla resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno rilevato violazioni alla normativa edilizia. In particolare è stato individuato un fabbricato ad uso civile, recentemente costruito, su un’area soggetta a uso civico. L’edificazione sarebbe avvenuta in assenza delle necessarie autorizzazioni previste per i terreni sottoposti a tale regime vincolistico. Dagli accertamenti sarebbe, inoltre, emerso che il progettista incaricato aveva omesso di segnalare la presenza di vincoli, in particolare quello dell’uso civico e idrogeologico. Omissioni che hanno compromesso la validità delle autorizzazioni ottenute dal Comune. Autorizzazioni basate su documentazione falsa o incompleta che rendono di fatto il fabbricato abusivo. I militari forestali hanno quindi contestato a vario titolo i reati di abuso edilizio, falso ideologico in certificazioni e falso ideologico in atto pubblico commesso da privato. Il proprietario, durante un sopralluogo, avrebbe opposto resistenza e tenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei carabinieri. Un comportamento che ha fatto scattare una ulteriore denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Nell’indagine è stata coinvolta anche la ditta incaricata della costruzione del fabbricato che, a parere degli investigatori, avrebbe operato in piena consapevolezza della situazione irregolare.