NORCIA – La squadra dei vigili del fuoco di Norcia è intervenuta questa mattina per soccorrere un motociclista in difficoltà, a causa della neve, sulla piana di Castelluccio. Il centauro e la sua moto sono stati riportati ad una quota più bassa e priva di neve. Nessuna conseguenza per il motociclista, un uomo residente nelle Marche, a parte l’imbarazzo ed il freddo patito.