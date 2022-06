Castiglione del Lago, grave incidente stradale: mamma e figlia in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera, verso le 22, a Castiglione del Lago in via Piana. Una donna viaggiava insieme alla figlia quando all’improvviso è finita fuori strada. La sbandata è stata assai brusca e le conseguenze sono pesanti. Mamma e figlia sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’Ospedale Santa Maria della Misericordia. La mamma in codice rosso, la figlia in codice verde. Al volante c’era la donna che, tra l’altro, è rimasta incastrata nell’abitacolo con le gambe. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla. Le condizioni della figlia, invece, sono molto meno gravi.