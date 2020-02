Città di Castello, trovato corpo di una donna nel Tevere. Indagano i carabinieri.

Il corpo di una donna, tra i 60 e 65 anni, è stato trovato questa mattina all’altezza del Canoa club nel Tevere. A dare l’allarme è stata un uomo che stava passeggiando lungo le rive del Tevere. Sono immediatamente arrivati i Carabinieri della compagnia di Città di Castello insieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento. I vigili con un gommone hanno risalito la corrente per diversi metri per poi recuperare il corpo della poveretta. Una volta reuperato lo hanno portato a terra dove i medici del 118 hanno semplicemente certificato la morte. I Carabinieri non hanno notato nel cadavere alcun segno di violenza. Alle forze dell’ordine di Città di Castello non risultano denunce su persone scomparse e nemmeno sono a conoscenza di segnalazioni. Le ipotesi che gli investigatori avanzano sono due: una caduta accidentale oppure un gesto volontario. Ora , come prima cosa, si cerca di dare un nome al corpo ritrovato.