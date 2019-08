Controlli a ritmi serrati della polizia di stato lungo la rete ferroviaria

PERUGIA – 1209 persone identificate, 51 treni scortati, 24 pattuglie automontate, 201 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 3 persone denunciate. E’ questo il bilancio dell’attività posta in essere dal personale della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nell’ultima settimana.

Un mix di pronto intervento, soccorsi, assistenze e polizia giudiziaria è stato ciò che gli agenti hanno gestito in questi giorni: dalla denuncia per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale a carico di un cittadino extracomunitario di origini senegalesi, il quale si rifiutava di mostrare i propri documenti di identità al ritrovamento di un bagaglio dimenticato all’interno di un bus della linea urbana da una coppia di turisti francesi e recuperato anche grazie all’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza posti all’interno delle stazioni, dal contrasto a fenomeni di atti osceni all’accompagnamento, da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno impegnati nel controllo di vari scali ferroviari, presso un centro di permanenza e rimpatrio, di un cittadino extracomunitario irregolare nel territorio nazionale in quanto inottemperante di un precedente provvedimento di espulsione a proprio carico.