Corciano, gazzarra nel bar: donna da in escandescenza e aggredisce la barista: arrestata 33enne

Prima si scaglia contro la barista, poi insulta le forze dell’ordine e infine da in escandescenze danneggiando l’auto degli agenti. E’ successo a Corciano dove una donna di 33 anni, già conosciuta dalle forze di polizia, è stata arrestata per rapina, lesioni personali, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.. E’ successo tutto ieri l’altro quando gli uomini in divisa sono intervenuti in un bar di Corciano dove venivano segnalate persone ubriache. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato i sanitari del 118 impegnati a medicare la 33enne. La donna avrebbe sostenuto di essere stata aggredita da due persone ma subito dopo ha manifestato una improvvisa e violenta reazione colpendo le forze dell’ordine. Una vera e propria furia che ha costretto gli agenti ad arrestarla. Prima ancora del loro arrivo aveva aggredito la titolare del bar buttandola a terra dopo averla più volte colpita. A salvare la barista sarebbe stato un passante.