Fiamme in un campo di grano a Cerreto di Spoleto: fuoco minaccia abitazione

Fuoco in un campo di grano ancora da mietere a Cerreto di Spoleto, in località “Il Tonno” tra la strada regionale 209 e la provinciale che conduce nel capoluogo. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi minacciando due case che si trovano nelle immediate vicinanze del terreno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Spoleto e Norcia, due pattuglie dei carabinieri e un paio di ambulanze del 118. Non è stato semplice per i vigili del fuoco circoscrivere e sedare le fiamme che erano quasi arrivate a lambire il casolare del proprietario del terreno. Restano da chiarire le cause dell’incendio. Sarà compito dei militari dell’Arma e dei vigili del fuoco ricostruire l’esatta dinamica che ha provocato il rogo. Per fortuna non si sono registrati feriti.