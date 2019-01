Foligno, a fuoco archivio dell’avvocato Filipponi: indagini in corso

FOLIGNO – Indagini in corso, su più fronti, a Foligno, per fare chiarezza su un episodio inquietante accaduto sabato notte, quando è stato appiccato un incendio nel garage dell’avvocato Stefania Filipponi, che custodiva l’archivio del suo studio legale. A darne notizia è stata lei stessa, attraverso i social. Il noto avvocato, che è anche consigliere comunale di Impegno Civile, lista di opposizione, ha fatto sapere di essere stata avvertita dai carabinieri, allertati per il fumo denso visto uscire dal locale, che si trova presso il centro Le Scale di Porta Romana, sotto il suo studio legale. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Le fiamme hanno provocato la distruzione di diversi fascicoli legati a processi o all’attività di consigliere comunale. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia accaduto, anche se sembra che qualcuno di sia introdotto nei locali per appiccare il fuoco. Nessuna ipotesi è esclusa, dall’atto vandalico a quello intimidatorio. Nei confronti della Filipponi, diversi messaggi di solidarietà, a cominciare da quello del sindaco di Foligno, Nando Mismetti: “Mi auguro – ha detto – che possa essere fatta piena luce su questo grave fatto”.