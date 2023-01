Foligno, la Polizia passa al setaccio il territorio: controlli a Sant’Eraclio, Borroni e Corvia

Sono in atto i controlli della polizia di Stato di Foligno che, nell’ambito del progetto “Borghi sicuri”, nel periodo delle festività legate all’Epifania, ha rafforzato la propria presenza per prevenire il fenomeno delle truffe, dei furti e dei reati predatori in genere. Nelle ultime ore il monitoraggio ha interessato in particolare il territorio comunale di Foligno e nello specifico le zone di Sant’Eraclio, Borroni e Corvia. Nel corso dell’attività, predisposta a seguito di un’analisi delle principali criticità e delle caratteristiche del territorio, sono state monitorate 73 persone e fermati 49 veicoli nel corso dei 12 posti di controllo eseguiti. Sono state inoltre svolte verifiche amministrative in tre esercizi commerciali, al fine di riscontrare l’eventuale presenza di persone pregiudicate, oltre al rispetto della normativa prevista dal Tulps in materia di somministrazione di alimenti e bevande e quelle disciplinanti le sale da gioco. I servizi di monitoraggio, coordinati dal dirigente del Commissariato di Foligno, vedono in campo il personale dell’Ufficio controllo del territorio del Commissariato, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, impegnati nel pattugliamento delle aree del centro cittadino e delle vie dei piccoli borghi interessati come Fiamenga e la Paciana.