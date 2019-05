Foligno, Polizia locale: ritirate 2 patenti per guida in stato di ebbrezza

FOLIGNO – Sono state ritirate due patenti e denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza da parte della polizia locale di Foligno: sono i risultati dei controlli svolti nella giornata di sabato 25 maggio da diversi equipaggi. A Scafali, la polizia locale è intervenuta dopo che un’autovettura era uscita di strada. La conducente, una trentenne folignate, è risultata con un tasso alcolemico cinque volte superiore alla legge. Immediato il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria. Sempre sabato, in via Tagliamento, un quarantenne folignate era uscito di strada. Il suo tasso alcolemico era superiore cinque volte al limite di legge. Anche in questo caso, ritiro della patente e denuncia all’autorità giudiziaria.

Nei giorni precedenti, sono stati effettuati controlli sulle occupazioni abusive di immobili di proprietà comunali. In uno stabile di edilizia residenziale pubblica è stato riscontrato un allaccio abusivo alle utenze domestiche. Le utenze abusive sono state disattivate ed è stato individuato l’autore delle captazione illegale, denunciato per furto aggravato. La polizia locale ha controllato anche l’occupazione di suolo pubblico da parte di alcuni esercizi pubblici con la contestazione ai rispettivi titolari di quattro verbali per violazioni alle prescrizioni dei titoli autorizzativi che per occupazioni in assenza della necessaria concessione.