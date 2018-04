Furto in un negozio di alimentari a Perugia, si cercano i malviventi

PERUGIA – Un negozio di alimentari situato a Madonna Alta, in via Malpighim, ha subito un furto da parte di malviventi che dopo essere introdotti nel market forzando la serranda, hanno portato via soldi e generi alimentari. E poi si sono messi in fuga. Partito l’allarme, sono intervenuti i miliari delle forze dell’ordine che stanno effettuando le indagini per cercare di risalire all’identità dei ladri. Nel frattempo si sta cercando anche di valutare l’importo e la quantità della refurtiva.