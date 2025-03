Gip del Tribunale di Terni proscioglie Bandecchi accusato di diffamazione dalla Lega locale

Il Gip del Tribunale di Terni, Barbara Di Giovannantonio, ha disposto l’archiviazione nel merito del procedimento che vedeva indagato per diffamazione il sindaco Stefano Bandecchi a seguito delle affermazioni di quest’ultimo in replica alla Lega di Terni, nell’ottobre 2023, e la conseguente denuncia da parte del segretario Devid Maggiora. Dopo un intervento della stessa Lega sui temi della sicurezza cittadina, Bandecchi aveva risposto sui social, affermando: “Che di droga ne gira tanta a Terni lo sapevo, che la usassero anche soggetti politici non lo immaginavo”. In seguito alla denuncia di Maggiora, il pubblico ministero titolare del fascicolo aveva chiesto l’archiviazione del procedimento per la particolare “tenuità del fatto”. Una posizione alla quale si erano opposti, di fronte al Gip, sia Bandecchi che la Lega. Il sindaco attraverso i propri legali – gli avvocati Carlo Pacelli e Giorgio Panebianco -perché voleva sì l’archiviazione, ma nel merito e tale da scagionarlo completamente. Maggiora, difeso dall’avvocato Simone Pillon, per ottenere la prosecuzione del procedimento penale e quindi la citazione a giudizio del sindaco. Quindi la decisone del Gip di archiviare come chiesto da Bandecchi.