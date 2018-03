Immigrazione clandestina, quattro espulsi a Perugia

PERUGIA – Prosegue il piano di contrasto all’immigrazione clandestina attuato dalla Polizia di Stato. Nei giorni scorsi sono stati 4 i cittadini stranieri colpiti da provvedimento di espulsione: 2 cittadini tunisini, un albanese ed un algerino.

Quest’ultimo, classe ’88, è stato rintracciato dai carabinieri di Città di Castello durante l’attività di controllo del territorio.

Data la sua posizione irregolare, emesso provvedimento di espulsione, l’uomo è stato accompagnato in un CPR del Nord Italia.

Stessa sorte per un tunisino dell’84, irregolare e con pregiudizi per spaccio di stupefacenti.

Rintracciato nell’appartamento di due soggetti arrestati per furto, lo straniero annoverava numerosi pregiudizi per false generalità, reati contro il patrimonio, spaccio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e invasione di terreni ed edifici.

Dopo le procedure di rito è stato accompagnato in un CPR del Sud Italia.

Espulsi, invece, con accompagnamento alla frontiera un albanese ed un altro tunisino.

Il primo, classe ’84 e con pregiudizi per spaccio, è stato rintracciato nel corso di servizi di controllo del territorio ed accompagnato all’aeroporto di S.Egidio ove è stato imbarcato sul volo per Tirana e rimpatriato.

Il secondo, invece, del ’66, era detenuto nel carcere di Capanne ove stava scontando una pena di 3 anni e 6 mesi per spaccio di stupefacenti, ma annoverava precedenti anche per resistenza, porto di oggetti atti ad offendere e violenza privata.

Nei suoi confronti il Magistrato di Sorveglianza di Perugia ha emesso la misura dell’espulsione come alternativa alla detenzione: prelevato dal carcere, lo straniero è stato accompagnato in Frontiera aeroporto ed imbarcato sul volo per Tunisi.