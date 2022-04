Marsciano, bimbo di 4 anni ricoverato in Ospedale dopo un volo dalla finestra di sei metri

E’ precipitato dal primo piano di una abitazione di Marsciano mentre la mamma era in casa a sistemare le cose. Ora si trova ricoverato nel reparto di pediatria del Santa Maria della Misericordia con una prognosi di 40 giorni. Un bimbo di 4 anni è volato giù dalla finestra e ha battuto la testa sul giardino. Un volo di quasi sei metri che poteva avere conseguenze drammatiche. Per fortuna non è in pericolo di vita. Presto sarà, soprattutto per i genitori, un lontano ricordo anche se la paura è stata veramente tanta.