Parrano, non ce l’ha fatta il 54enne gravemente ferito in un incidente: è deceduto in ospedale

Non ce l’ha fatta il 54enne rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la strada provinciale 104 a Parrano, in provincia di Terni. Il cinquantaquattrenne è deceduto all’ospedale dove era stato portato dai sanitari in gravi condizioni. L’uomo, per cause ancora da accertare, era finito ieri l’altro con la propria auto contro il muro di una struttura in disuso. Trasportato all’ospedale in elisoccorso in codice rosso è deceduto malgrado lo sforzo dei medici di tenerlo in vita.