Perugia, 30enne trovato in via Sicilia con hashish e cocaina

Erano impegnati in una normale attività di controllo in via Sicilia, a Perugia, quando gli agenti hanno visto un giovane cambiare repentinamente direzione. Inseguito e raggiunto, i poliziotti lo hanno sorpreso mentre cercava di nascondere un sacchetto in una siepe. Alla richiesta di esibire i documenti, il giovane è apparso assai nervoso. E’ stato perquisito e recuperato il sacchetto: gli agenti hanno rinvenuto tre involucri in cellophane con dentro hashish e cocaina. Accompagnato in Questura, il 30enne è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente mentre la droga è stata sottoposta a sequestro.