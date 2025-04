Perugia, arrestato 53enne con quasi un etto di hashish: pusher trovato a Fontivegge

I carabinieri di Perugia hanno arrestato un uomo di 53 anni trovato in possesso di 90 grammi di hashish a Fontivegge. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche un coltello. Il cinquantatreenne è stato fermato nella notte passata in piazza Vittorio Veneto mentre era in compagnia di un altro uomo. Alla vista dei carabinieri ha provato ad allontanarsi ma è stato bloccato dai militari dell’Arma che, poco prima, avevano notato l’uomo gettare qualcosa nelle vicinanze della porta d’ingresso della stazione. Sottoposto a perquisizione, i militari hanno trovato un panetto di hashish da 90 grammi nello zaino, oltre al coltello lungo 14 centimetri, un cacciavite e alcune banconote. Il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Assisi, con divieto di uscita nelle ore notturne.