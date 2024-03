Perugia, furti di alcolici nei supermercati: arrestato 25enne

I carabinieri della stazione di Fortebraccio hanno arrestato un 25enne di Perugia, già noto alle forze dell’ordine, per una serie di rapine e furti nei supermercato perugini. Il giovane, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, sarebbe il presunto responsabile di furti di alcolici e generi alimentari non di prima necessità. In una occasione avrebbe avuto una colluttazione con un addetto alla sicurezza. E’ accusato anche di ricettazione di superalcolici rubati in altri negozi della città. Dopo l’arresto e le procedure di rito è stato messo ai domiciliari.