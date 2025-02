Furto nella notte nella pizzeria You di via Diaz, a Madonna Alta. I ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso del locale rubando tutto ciò che hanno trovato nel fondo cassa. Sarebbero stati sottratti circa 100 euro. Il proprietario, che è stato il primo a scoprire il furto, ha raccontato che si tratta del terzo furto subito in pochi mesi. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia di Stato per le indagini.