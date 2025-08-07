Perugia, gira per Fontivegge con un coltello nella tasca: denunciato 22enne pakistano

Si muoveva nell’area di Fontivegge con un coltello a serramanico nascosto nella tasca dei pantaloni. Sprovvisto di qualsiasi documento, è stato fermato dai carabinieri del 6° Battaglione “Toscana” che sono arrivati nel capoluogo umbro a supporto dei colleghi di Perugia. Un 22enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale, senza documenti, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale in Italia e per porto abusivo di armi. Il giovane è stato notato e fermato in piazza Vittorio Veneto, al capolinea degli autobus. Durante la perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri. Al termine delle verifiche è scattata la denuncia.