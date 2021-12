Perugia, una denuncia per lesioni personali, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti

Nel corso della serata di ieri 14 dicembre, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di lesioni personali, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 36enne, senza fissa dimora, incensurato.

I militari operanti, impiegati nel normale servizio di pronto intervento, alle precedenti ore 19.00, venivano inviati dalla Centrale Operativa in questa Piazza del Bacio, ove il predetto, avrebbe tentato di aggredire un dipendente diuna società di vigilanza che lo stava allontanando dall’entrata del supermercato per permettere l’ingresso della ditta delle pulizie.L’uomo avrebbe,successivamente, senza motivo, colpito al collo con una bottiglia di vetro rotta, un coetaneo, intervenuto in soccorso del dipendente della società, per poi essere a sua volta oggetto di un’aggressione da parte di un altro gruppo di giovani, presenti sulla piazza, intervenuti in difesa del giovane.

I due soggetti, entrambi soccorsi da personale del “118” intervenuto sul posto, sono stati trasportati presso il pronto soccorso del locale nosocomio “Santa Maria della Misericordia“, ove sono tutt’ora ricoverati, non in pericolo di vita.