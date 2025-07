Perugia, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato 76enne

La polizia di Stato di Perugia, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza, è intervenuta presso un’abitazione dove un settantaseienne italiano aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’uomo, infatti, non poteva avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri. Al 76enne era stato applicato anche il dispositivo elettronico del braccialetto. Gli agenti della Questura di Perugia, giunti immediatamente, hanno trovato l’uomo ancora sul posto. E’ stato portato in Questura per le procedure di rito e, subito dopo, è stato arrestato per aver violato la misura cautelare imposta dal giudice del Tribunale di Perugia. Su disposizione del pubblico ministero è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza di convalida.