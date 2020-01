Polizia ferroviaria, scappa dalla zia per raggiungere il fidanzato. Rintracciata 12enne.

Storia a lieto fine per una ragazzina di appena 12 anni che si era allontanata di nascosto durante le feste dalla casa della zia dove era ospite. Una fuga per andare dal suo” fidanzato” che si trovava in un altra citta’ . La 12 enne , senza dare notizia, dopo essere uscita dalla casa della zia materna, e’ salita sul primo treno regionale utile per raggiungere il suo ragazzo. Ore di grande preoccupazione, con la zia nel terrore e i genitori arrivati in fretta. Per fortuna nel giro di qualche ora gli agenti della Polfer di Umbria e Marche sono riusciti a rintracciarla proprio mentre scendeva dal treno arrivato a destinazione. Sono stati subito avvisati i genitori che hanno raggiunto il comando della Polfer abbracciando cosi la ragazza che poco dopo tornava a casa della zia.