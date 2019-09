Sicurezza, settimana di controlli nelle stazioni e a bordo treni da parte della polizia di stato

PERUGIA – 1431 persone identificate, 200 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 68 treni scortati, 15 pattuglie automontate, 14 servizi antiborseggio, 1 persona arrestata e 4 denunciate a piede libero. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa, caratterizzata dal controesodo estivo.

In particolare, il 29 agosto personale della Polfer di Terni ha tratto in arresto una cittadina nigeriana trovata in possesso di un quantitativo di oltre 1 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nella serata del 30 agosto, la Polfer del Settore Operativo di Ancona è intervenuta per mettere in sicurezza una persona che camminava pericolosamente all’interno della sede ferroviaria nei pressi della stazione di Torrette di Ancona. L’uomo è stato sanzionato in via amministrativa. La circolazione ferroviaria ha subito lievi ritardi a causa della “marcia a vista” imposta ai convogli.